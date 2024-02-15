السعودية تعلن عن أبرز اكتشافاتها الأثرية (صور)

أعلنت "هيئة التراث" في المملكة العربية السعودية عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي عثر عليها في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير.

وكان ذلك خلال أعمال التنقيبات الأثرية في موسمها الـ 15 من العام 2023، والتي أبرزت "جرش الأثري" بصفته موقعاً من أهم المواقع الأثرية في جنوب المملكة، بحسب "واس".

وكشف الفريق العلمي في الموقع عن ظواهر معمارية جديدة لوحدات سكنية تم بناء جدرانها بالحجارة والطين، حيث تعد هذه الوحدات امتدادًا لما تم الكشف عنه خلال أعمال التنقيبات الأثرية في المواسم السابقة.

وكشفت الهيئة عن اكتشاف تقنية ري جديدة ظهرت لأول مرة في الموقع، وهي عبارة عن بئر مبنية بطريقة الحجارة المرصوصة، تتصل بها قنوات مائية مبنية بصفين من الحجارة يتوسطها قناة لتوزيع المياه على الوحدات السكنية، ويتفرع منها قنوات أخرى تصب في أحواض مائية مجاورة للوحدات، إضافة إلى اكتشاف عدد من المواقد والمصطبات المبنية من الحجارة والطين.