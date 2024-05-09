كيف رحبت السعودية بوصول أول طائرة حجاج لهذا العام؟ (فيديو)
احتفت السعودية، اليوم الخميس، بوصول أول طائرة تقل حجاجًا قدموا بشكل مبكر للمملكة بهدف أداء مناسك حج العام الحالي وسط ترحيب خاص بضيوف الرحمن.
وفور هبوط الطائرة القادمة من الهند، في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، رحب مسؤول برج المراقبة بضيوف الرحمن متمنيًّا لهم ولجميع الحجاج أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة، مقطع فيديو يظهر فيه مسؤول برج المراقبة وهو يخاطب الكابتن والركاب الحجاج وعددهم 283 حاجًا وحاجة، مرحبًا بهم في المملكة.
وفي صالة الركاب الواصلين، كان عدد من المسؤولين السعوديين في استقبال أول دفعة حجاج، وقد حضرت الهدايا التذكارية ترحيبًا بهم.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كان ترحيب السعوديين حاضرًا أيضًا بأول مجموعة حجاج تصل بلادهم.
وكتب أحد المغردين السعوديين عبر موقع "إكس" مرحبًا بالحجاج "سنبقى نفخر ونتفاخر دائمًا وأبدًا بأننا خدام #لضيوف_الرحمن".
وستمضي مجموعة الحجاج أكثر من شهر في المملكة قبل بدء مناسك الحج، فيما ستتوافد قوافل الحجاج من كل دول العالم خلال تلك الفترة.
وأنهت السعودية استعداداتها الأمنية والخدمية لموسم الحج المقبل، حيث يشارك عدد كبير من رجال الأمن ومنسوبي الصحة ومؤسسات خدمية عديدة أخرى، ومتطوعون كثر في خدمة ضيوف الرحمن.
وبلغ عدد الحجاج الذين أدوا المناسك العام الماضي، نحو 1.8 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم.