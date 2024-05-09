كيف رحبت السعودية بوصول أول طائرة حجاج لهذا العام؟ (فيديو)

احتفت السعودية، اليوم الخميس، بوصول أول طائرة تقل حجاجًا قدموا بشكل مبكر للمملكة بهدف أداء مناسك حج العام الحالي وسط ترحيب خاص بضيوف الرحمن.

وفور هبوط الطائرة القادمة من الهند، في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، رحب مسؤول برج المراقبة بضيوف الرحمن متمنيًّا لهم ولجميع الحجاج أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة، مقطع فيديو يظهر فيه مسؤول برج المراقبة وهو يخاطب الكابتن والركاب الحجاج وعددهم 283 حاجًا وحاجة، مرحبًا بهم في المملكة.