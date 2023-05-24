الفنان جوزيف عطية يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث

طمأن الفنان اللبناني جوزيف عطية جمهوره، على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث نتج عنه إصابة في قدمه، حيث نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وشارك "عطية" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورًا له وهو يمارس رياضة ركوب "جيت سكاي" في البحر، وكتب تعليقًا بأن تلك الصور تم التقاطها قبل الحادث بدقائق.

وكتب "عطية" رسالة يحذّر متابعيه من التهور في قيادة السيارة، وقال: "الله نجاني من حادث كبير كانت نتيجته رضوضًا برجلي، وأنا، اليوم، كتير منيح، وشوية وقت للتعافي الكامل"، والانتباه عند ممارسة أنواع الرياضات الخطيرة.