الفنان جوزيف عطية يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث
طمأن الفنان اللبناني جوزيف عطية جمهوره، على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث نتج عنه إصابة في قدمه، حيث نُقل على إثرها إلى المستشفى.
وشارك "عطية" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورًا له وهو يمارس رياضة ركوب "جيت سكاي" في البحر، وكتب تعليقًا بأن تلك الصور تم التقاطها قبل الحادث بدقائق.
وكتب "عطية" رسالة يحذّر متابعيه من التهور في قيادة السيارة، وقال: "الله نجاني من حادث كبير كانت نتيجته رضوضًا برجلي، وأنا، اليوم، كتير منيح، وشوية وقت للتعافي الكامل"، والانتباه عند ممارسة أنواع الرياضات الخطيرة.
تفاعل جمهور السوشال ميديا
وعلّق عدد من الفنانين على منشوره ومن بينهم هناء الإدريسي، وسيرين عبد النور التي علقت: "سلامة قلبك حبيبي".
وتفاعل جمهور الفنان عطية، مبدين حزنهم لما أصابه، وطالبين منه عدم التهور في المرات المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة، حيث كتبت متابعة: "ماعلى قلبك شر يا فناني المفضل، الله يحميك ويمدك بالصحة"، وكتبت أخرى: "سلامة قلبك، انتبه بالمرات الجاية أكتر، الرياضة هذه بتخوف".