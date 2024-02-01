أغنية "خادشة" تقود الفنانة الليبية فاطمة الطرابلسية إلى السجن

تسببت أغنية وصفت بأنها "خادشة للحياء" في اقتياد الفنانة الليبية المعروفة فاطمة الطرابلسية، إلى السجن، بحسب ما كشف عنه "جهاز دعم الاستقرار" بوزارة الداخلية الليبية.

وأكد الجهاز، في بيان له، القبض على الفنانة فاطمة الطرابلسية صاحبة لقب "الحمصة" بعد تداول مقطع لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار جدلاً كبيراً.

وقال الجهاز: "ماقامت به (الحمصة) مجرم قانونًا وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالمجتمع"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على اعتبار الفعل المرتكب مجرم قانوناً".

وكانت فاطمة الطرابلسية تغني في حفل زواج وترقص على أغنية رأى كثيرون أن كلماتها تشجع على الانحلال الأخلاقي والخيانة الزوجية والعلاقات غير الشرعية وتدعو إلى التفكك الأسري.

يذكر أن جهاز الردع الليبي كان قد اعتقل "الحمصة" عام 2017 أثناء قيادة سيارتها في العاصمة طرابلس بتهمة حيازة مواد ممنوعة.