"منخفض المطير" يجتاح المحافظات اليمنية (صور)

وفي وقت سابق السبت، أطلق المرصد اليمني للألغام، تحذيراً هاماً، أهاب من خلاله بجميع المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر من الألغام والذخائر والمتفجرات التي من الممكن أن تجرفها السيول إلى المناطق المأهولة والطرقات الرئيسة الرابطة بين المحافظات، وكذلك المزارع ومواقع الرعي، فضلاً عن محيط مخيمات النازحين.

ولفت مرصد الألغام، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن "الأعوام السابقة، سجلت مناطق كانت آمنة في عدة محافظات يمنية، حوادث مختلفة، جراء انفجار الألغام والمتفجرات، نتيجة جرف السيول لها".