"منخفض المطير" يجتاح المحافظات اليمنية (صور)
اتسعت رقعة تأثير المنخفض الجوي "المطير"، حيث شملت أغلب المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية، ما تسبب بهطول أمطار غزيرة، وتدفق السيول في الوديان والشعاب المتفرقة، فضلاً عن ارتفاع منسوب المياه في الطرق والساحات العامة.
وشهد عدد من مديريات محافظة أبين جنوب البلاد، السبت، تساقط الأمطار بغزارة لساعات، مصحوبة بالصواعق الرعدية والرياح العاصفة.
وأكدت قوات الطوارئ في إدارة أمن أبين، استعدادها وكامل جاهزيتها لمواجهة أي طارئ، داعية الأهالي لضرورة الحيطة و الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة العامة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".
فيما تسبب المنخفض الجوي، الذي عصف أمس الجمعة، بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد، والذي لا يزال تأثيره مستمراً بشكل متقطع إلى اليوم، بأضرار بالغة في أحد مخيمات النازحين الواقع بمنطقة الريان شرق المحافظة، إذ اقتلعت الرياح العاتية المرافقة لانهمار الأمطار، عدداً من خيام ومساكن النازحين.
وذكرت مصادر يمنية مختلفة، بأن تضرر مخيم النازحين، جعل الكثير من قاطنيه بلا مأوى، فيما وثق ناشطون صوراً لآثار تساقط حبات البرد، في أحد طرق منطقة (اليتمة) مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف، والمحاذية للمملكة العربية السعودية.
ولمواجهة تداعيات المنخفض الجوي، أفاد رئيس الدفاع المدني في اليمن العميد محمد الشبعان، بـ"تكوين فروع المصلحة في المحافظات المختلفة غرف عمليات مشتركة للتنسيق ومتابعة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالمنخفض الجوي".
وفي وقت سابق السبت، أطلق المرصد اليمني للألغام، تحذيراً هاماً، أهاب من خلاله بجميع المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر من الألغام والذخائر والمتفجرات التي من الممكن أن تجرفها السيول إلى المناطق المأهولة والطرقات الرئيسة الرابطة بين المحافظات، وكذلك المزارع ومواقع الرعي، فضلاً عن محيط مخيمات النازحين.
ولفت مرصد الألغام، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن "الأعوام السابقة، سجلت مناطق كانت آمنة في عدة محافظات يمنية، حوادث مختلفة، جراء انفجار الألغام والمتفجرات، نتيجة جرف السيول لها".
وأشارت الأرصاد الجوية اليمنية، السبت، إلى تواصل هطول الأمطار متفاوتة الشدة والمصاحبة للعواصف الرعدية في عدد من المحافظات اليمنية، لافتة إلى استمرار تدفق السيول في الشعاب والوديان.
وكانت التأثيرات الناجمة عن المنخفض الجوي، قد وصلت إلى اليمن من بوابته الشرقية، يوم الأربعاء الماضي، حيث امتدت إلى مختلف مديريات محافظة حضرموت، متسببة بانهمار غزير للأمطار المصاحبة للعواصف الرعدية، لتغرق مياه السيول أجزاء واسعة من تلك المناطق.