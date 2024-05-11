ريتا حرب: لهذا السبب غضبت مني نادين الراسي بعد مسلسل "الأخوة"‎

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنه خلال لقاء تلفزيوني بعد عرض المسلسل بفترة، سألها المذيع عن السبب الذي لا يجعل المنتجين يعرضون عليها أعمالا عربية خارج لبنان، فكشفت أن مسلسل "الأخوة" كان معروضا عليها، لكنها كانت مشغولة، كاشفة تفاصيل اعتذارها عن العمل بأن دور نادين كان في الأصل دورها، معلقة :"إلا أنه بعد تداول الصحافة هذه الأخبار، علمت بأنها غضبت مني".

وقالت ريتا حرب أن مسلسل "الأخوة" أعجبها حينما عرض عليها، فهو عمل قوي، وفرصة للعمل عربيا خارج لبنان واكتساب جمهور جديد، لكن كان الاشتراك به أمرا صعبا، على حد قولها.

مسلسل "الأخوة" بطولة تيم الحسن، ورانيا يوسف، وباسل خياط، وأمل بوشوشة، ومرح جبر، وكارمن لبس، ونادين الراسي، وأحمد فهمي.