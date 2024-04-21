مجلة عالمية تحذف اسم كاتب انتقد ألبوم تايلور سويفت الجديد
أعلنت مجلة "باست" Paste المعنية بمراجعة أعمال المشاهير، أنها اضطُرت لحذف اسم كاتب انتقد ألبوم "تايلور سويفت" الأخير بسبب "تهديدات بالعنف".
وقالت المجلة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم إرسال تهديدات "مخيفة" للكاتب من القرّاء الذين اختلفوا معه بالرأي.
وعلقت المجلة في منشورها: "نحن نهتم بسلامة موظفينا أكثر من مجرد اسم مرفق بمقالة".
وكانت الكاتب قد انتقد "تايلور سويفت" مشككًا بقدرتها على كتابة الأغاني في ألبومها الحادي عشر الذي أطلقت عليه اسم "TTPD" .
كما انتقد الكاتب الأغنية المنفردة الجديدة التي أصدرها الفنانة الفائزة بجائزة غرامي بعنوان "Fortnight"، والتي شاركها فيها المغني بوست مالون، مشددًا على أن التناغم الصوتي بين الفنانين ضعيف، وأن صوت بوست مالون بدا مختنقًا.
وأكد الكاتب موجهًا الكلام لتايلور: "لقد تناولت الدواء المعجزة.. لكن التأثيرات كانت مؤقتة"، في إشارة إلى تراجعها في الغناء والتأليف.
وقال أيضًا إن المغنية المليارديرة قدمت "أسوأ قصيدة غنائية حتى الآن" في مشروعها الأخير.
ثم ادَّعى الناقد أن سويفت، 34 عامًا، "لم تعد تبذل أي مجهود كي تكون مغنية ومؤلفة جيدة في هذا الألبوم، لأنها أصبحت تضمن ردة فعل جمهورها".
يذكر أنه على الرغم من المراجعة السلبية التي طرحتها مجلة "باست"، إلا أن ألبوم تايلور سويفت "TTPD" صنع التاريخ، ليصبح أول ألبوم يحصل على أكثر من 300 مليون استماع على تطبيق "سبوتيفاي" في يوم واحد.