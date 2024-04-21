مجلة عالمية تحذف اسم كاتب انتقد ألبوم تايلور سويفت الجديد

أعلنت مجلة "باست" Paste المعنية بمراجعة أعمال المشاهير، أنها اضطُرت لحذف اسم كاتب انتقد ألبوم "تايلور سويفت" الأخير بسبب "تهديدات بالعنف".

وقالت المجلة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم إرسال تهديدات "مخيفة" للكاتب من القرّاء الذين اختلفوا معه بالرأي.

وعلقت المجلة في منشورها: "نحن نهتم بسلامة موظفينا أكثر من مجرد اسم مرفق بمقالة".

وكانت الكاتب قد انتقد "تايلور سويفت" مشككًا بقدرتها على كتابة الأغاني في ألبومها الحادي عشر الذي أطلقت عليه اسم "TTPD" .