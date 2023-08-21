العثور على 4 جثث.. جولة سياحية في مجاري موسكو تتحول إلى مأساة

عُثر في نهر "موسكفا" في العاصمة الروسية على جثث 4 ضحايا من أصل 7، كانوا في رحلة، بقنوات الصرف في موسكو، فيما يستمر البحث عن الثلاثة الآخرين، بعد أن تحولت رحلتهم إلى مأساة مساء أمس، عقب هطول أمطار غزيرة.

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" إنه عُرف من فريق الرحلة مرشد متمرس كان بصحبته رئيس خدمة العلاقات العامة في شركة "لانيت" دميتري ماركوشين (47 عاما)، وبصحبته ابنته ليزا (16 عاما)، وقريب له غليب (18 عاما) وصديقته فيكا (15 عاما).

وذكرت المصادر أنه تم العثور حتى الآن على أربع جثث، من ضمنها المراهقون الثلاثة، في حين لم يتم تحديد مكان البقية حتى الآن، وتستمر محاولات فرق البحث للعثور عليهم.

ووفقاً للمصادر، "يخوض المغامرون هذه الرحلة من خلال التسجيل على موقع خاص مقابل 9 آلاف روبل (100 دولار)، ويمنح السياح أغطية وأحذية ومصابيح يدوية فقط."

وكان حوالي 20 شخصاً قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في رحلة يوم أمس، إلا أن معظمهم اعتذر بعد معرفته بهطول أمطار غزيرة على العاصمة.

وقنوات صرف مياه الأمطار والثلوج لا تختلط بمياه الصرف الصحي للمدينة، إذ إن للأخيرة شبكة خاصة منفصلة، ومعامل معالجة وتنقية خارج المدينة.

وأفادت المصادر بأنّ منسوب المياه في المجاري ارتفع بسرعة ولم يتمكن الضحايا من الخروج. وقد فُتح تحقيق بحق الجهة المنظّمة للجولة بتهمة "تقديم خدمات في مخالفة لقواعد السلامة".