"خالفوا قيم المجتمع".. السعودية تعاقب أربع مشهورات في مواقع التواصل

فرضت هيئة حكومية في السعودية، عقوبات على أربع مشهورات في مواقع التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق "بالتعري ومخالفة قيم المجتمع".

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "سبق"، عن مصادر لم تسمها، قولها "إن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، فرضت غرامة قيمتها 400 ألف ريال (نحو 106 ألف دولار) على أربع مشهورات".

كما شملت العقوبة توقيف تراخيص موثوق الخاص بالمشهورات، حيث تشترط المملكة على المشاهير الذين يقدمون إعلانات تجارية على حساباتهم بمواقع التواصل، الحصول على ترخيص يحمل اسم "موثوق".

وفرضت الهيئة الرسمية العقوبة على المشهورات الأربع، "بسبب التعري والظهور على منصات التواصل بمظاهر تتنافى مع قيم المجتمع".

ولم تنشر الهيئة قرار العقوبة على موقعها الإلكتروني حتى ساعة إعداد التقرير.

لكن مدونين سعوديين كثر تناقلوا ألقاباً مثل "أثير" و "ميوش"، وقالوا إنهن من بين من شملتهن العقوبة.