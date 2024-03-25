انتشال 11 جثة من لاجئي الروهينغا قبالة سواحل إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، العثور على جثث 11 لاجئاً من الروهينغا على الأقل قبالة سواحل إندونيسيا بعد غرق قارب يقل نحو 150 شخصاً الأسبوع الماضي.

ويخاطر آلاف من أفراد هذه الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما بحياتهم كل عام للفرار من مخيّمات تؤويهم في بنغلاديش في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر ومكلفة على متن قوارب بحراً، لمحاولة الوصول إلى إندونيسيا أو ماليزيا.

وأشارت خدمات الإسعاف الإندونيسية، يوم الجمعة الماضي، إلى أنها أوقفت عملية البحث التي بدأت الأربعاء، بعد إنقاذ 75 لاجئاً وسط ظروف خطرة جراء غرق قاربهم على بعد 30 كيلومتراً من السواحل.

ويُقدّر الناجون أنّ نحو 150 من الروهينغا كانوا على متن القارب قبل انقلابه، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".