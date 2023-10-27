يصغرها بـ31 عامًا.. أم تتزوج ابنها بالتبنّي

تزوجت موسيقية روسية تدعى "أيسيلو تشيزيفسكايا مينجاليم" (53 عامًا) من ابنها بالتبنّي "داني تشيزيفسكي" (22 عامًا) بحفل عائلي في تاتارستان، بروسيا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن "إيسيلو" تبنَّت "دانيال" وهو في الـ 14 من عمره من دار للأيتام كانت تعمل فيها كمعلمة موسيقى.

وقالت "إيسيلو" لوسائل إعلام محلية إن علاقتها العاطفية مع "دانيال" بدأت منذ أن تبنته وأخذته إلى منزلها، معلقة: "علاقتنا مثالية، ولا يمكننا العيش دون بعضنا، نحن على نفس الموجة".