جنيفر أنيستون ترفض إنشاء حساب على "تيك توك" لهذا السبب

أوضحت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون أسباب عدم رغبتها في إنشاء حساب على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" TikTok، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وجاءت تصريحات أنيستون لصحيفة "Page Six" في وقت وصل فيه رواد "تيك توك" إلى أكثر من 1.5 مليار، حيث حقق التطبيق شهرة هائلة في المناطق الآسيوية والغربية، خاصة في الولايات المتحدة.

وقالت جنيفر أنيستون إنها لا تريد الانغماس بالترندات الطائشة في "تيك توك"، مشيرة إلى أنها ستدمر حياتها وحياة الآخرين.

وحذرت بطلة ملسلسل "فرندز" من أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية.

يذكر أن جنيفر أنيستون، انضمت إلى منصة "إنستغرام" فقط، في العام 2019، بعد فترة طويلة من انضمام جميع زملائها النجوم في هوليوود لتطبيق الصور الأشهر.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، تعمل جنيفر أنيستون حاليًا على إنتاج فيلم كلاسيكي بعنوان "ناين تو فايف" يعود تاريخه إلى العام 1980، وهو فيلم إثارة أمريكي.