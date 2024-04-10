هروبا من السجن.. شاب ينتحر بلدغة الكوبرا الباصقة (صور)

أقدم شاب في جنوب أفريقيا يدعى ماريوس جوبيرت "28 عاما"، على الانتحار أمام الشرطة بلدغة الكوبرا الباصقة، هروبا من دخول السجن، بتهمة استيراد الحيوانات غير القانونية، حيث كان سيقضي 25 عاما بالسجن.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، توفي جوبيرت الذي يعمل حارس أمن، متألما بعد أن ضخت كوبرا البصق الهندية الصينية المهربة بشكل غير قانوني، سما قاتلا في يده ومعصمه بعد أن أدخل يده في خزانتها.

وتم استدعاء سيارة إسعاف لكن جوبيرت رفض العلاج وقال إنه سيكون بخير، ثم انهار وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى بونجاني في ويلكوم، لكن نظرا لأن الكوبرا الباصقة ليست موطنا أصليا لجنوب أفريقيا، لم يكن هناك مضاد للسم.