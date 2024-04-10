هروبا من السجن.. شاب ينتحر بلدغة الكوبرا الباصقة (صور)
أقدم شاب في جنوب أفريقيا يدعى ماريوس جوبيرت "28 عاما"، على الانتحار أمام الشرطة بلدغة الكوبرا الباصقة، هروبا من دخول السجن، بتهمة استيراد الحيوانات غير القانونية، حيث كان سيقضي 25 عاما بالسجن.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، توفي جوبيرت الذي يعمل حارس أمن، متألما بعد أن ضخت كوبرا البصق الهندية الصينية المهربة بشكل غير قانوني، سما قاتلا في يده ومعصمه بعد أن أدخل يده في خزانتها.
وتم استدعاء سيارة إسعاف لكن جوبيرت رفض العلاج وقال إنه سيكون بخير، ثم انهار وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى بونجاني في ويلكوم، لكن نظرا لأن الكوبرا الباصقة ليست موطنا أصليا لجنوب أفريقيا، لم يكن هناك مضاد للسم.
والسم كان عبارة عن سم عصبي وسموم خلوية، مما يعني أنه أغلق رئتيه وخنقه وتسبب أيضًا في نزيف حاد ودمر أنسجة جسمه.
كانت طريقة مؤلمة ومروعة للغاية لإنهاء حياته، واستغرق الأمر حوالي 9 ساعات من اللدغة حتى ينهار، و3 ساعات أخرى حتى يقتله سم الثعبان.
ووفقا لـ"ديلي ميل"، كان منزل جوبيرت في جنوب أفريقيا، مليئا بأكثر من 60 ثعبانا، كما تم العثور فيه على تمساح وإغوانا وقنافذ وقوارض.