شيرين عبد الوهاب تحصد جائزة التأثير العالمي في الموسيقى
حصدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جائزة التأثير العالمي في الموسيقى من منصة بيلبورد العالمية، ضمن فعالية بعنوان "Women In Music"، لتصبح أول فنانة عربية تحصد هذه الجائزة التي تقدم للسيدات ذوات التأثير في الموسيقى.
وعلقت شيرين عبد الوهاب في فيديو نشرته منصة بيلبورد عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، معربة عن سعادتها بهذا التكريم، مضيفة: "شكرًا سعيدة جدًا بالجائزة، فخورة بأن أعمالي أعجبتكم، وبوجود جائزة في الموسيقى مخصصة للنساء، أتمنى دائمًا أعمالي تصل للعالم كله، هذا ما كنت أحلم به".
وحصدت شيرين الجائزة لكونها أكثر فنانة عربية مؤثرة بأغنياتها، بحسب المنصة الشهيرة.
على صعيد آخر، حسمت شيرين عبد الوهاب مؤخرا، الجدل حول الأنباء المتداولة حول عودتها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، مشيرة إلى أن هذه الأنباء عارية من الصحة.
وقالت شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي، إنه لا صحة مطلقا لما أشيع أخيرًا حول عودتها للمطرب حسام حبيب، لافتة إلى أنه لا نية لديها في هذا الأمر.
وأشارت إلى أنه تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زمالة فنية، وأنها تكن له كل احترام وتقدير.
وأوضحت الفنانة المصرية، أنها كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الصحفيين، بعد نشر "أخبار مغلوطة منافية للحقيقة" عن حياتها الشخصية، والزج باسم بناتها في تلك الأخبار بغرض "تحقيق شهرة وإثارة الجدل" حولها هي وأسرتها.