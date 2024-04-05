سابقة عالمية.. البندقية تفرض ضريبة على الزيارات النهارية

في سابقة عالمية، سيتعين على السائحين الذين يزورون البندقية لفترات نهارية قصيرة من دون المبيت فيها، دفع ضريبة قدرها خمسة يورو اعتباراً من 25 أبريل/ نيسان، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الإيطالية، في محاولة للحد من موجات السياحة المفرطة.

وقال رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو خلال مؤتمر صحافي في روما بحضور ممثلين عن وسائل إعلامية من العالم أجمع "هذه تجربة تحصل للمرة الأولى في العالم"، بحسب "فرانس برس".

وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بكسب المال، هدفنا جعل البندقية"، وهي من أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم، "أكثر ملاءمة للعيش".

وفي فترات ذروة الارتياد، يمضي مئة ألف سائح ليلتهم في البندقية، إضافة إلى عشرات آلاف الزائرين الذين يقضون فيها ساعات قصيرة من دون المبيت. وفي المقابل، لا يتجاوز سكان وسط المدينة 50 ألف نسمة، وهو عدد في تراجع مطرد.

وبالنسبة لعام 2024، تطال هذه الضريبة الجديدة 29 يوماً فقط تشهد تدفقاً كبيراً للسياح، إذ "يبدأ التقويم في 25 أبريل/ نيسان (وهو يوم عطلة رسمية في إيطاليا)، ثم يتبعه كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً من مايو/ أيار إلى يوليو/تموز "، بحسب برونيارو الذي وعد "بعمليات مراقبة سلسة للغاية" و"عشوائية" و"من دون طوابير"، للتأكد من الالتزام بدفع الضريبة.