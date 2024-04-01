أغرب إعلان عن بيع شقة يثير تفاعلًا في مصر (صورة)
أثار إعلان بيع شقة وُصف بـ"الأغرب" في مصر، موجة واسعة من التفاعل والتعليقات الساخرة.
وطرح أحدهم على موقع "فيسبوك" إعلانا عن بيع شقة تتميز بأنها "معفنة ومش هتتعوض"، بحسب ما ورد في الإعلان.
وأورد صاحب الحساب عددًا من مميزات الشقة، التي وصفها بـ"الحقيقية"، حيثُ قال إن مساحة الشقة تبلغ 130 مترا، وتوجد في حي سكني هادئ ومربع بنايات محترم.
وأضاف بطريقة ساخرة أن شرفة المنزل قريبة للغاية من الشارع بحيث لو ألقت الزوجة بنفسها منها لتنهي معاناتها مع زوجها، فلن يصيبها شيء وسوف تعود إلى زوجها مبتسمة.
ورفض صاحب العقار تشكيك البعض في مصداقية الإعلان، موضحًا موقع الشقة بدقة، حيثُ يقع بجوار" طريق صلاح سالم" الرئيسي بالقاهرة، كما أرفق صورة لها من الخارج.
وحصد المنشور ما يقرب من 15 ألف تفاعل ما بين إعجاب وتعليق، إذ وصفه أحد المعلقين بأن الإعلان "صريح أكثر من اللازم"، فيما تساءل آخر: "على كام السعر يا منيّل".
وأضاف ثالث: "أول مرة أرى العيوب تلفت النظر"، فيما اتفق كثيرون أن صاحب الإعلان ذكي واستطاع أن يعرض عقارا للبيع بطريقة مبتكرة.