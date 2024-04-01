أغرب إعلان عن بيع شقة يثير تفاعلًا في مصر (صورة)

وأورد صاحب الحساب عددًا من مميزات الشقة، التي وصفها بـ"الحقيقية"، حيثُ قال إن مساحة الشقة تبلغ 130 مترا، وتوجد في حي سكني هادئ ومربع بنايات محترم.

وأضاف بطريقة ساخرة أن شرفة المنزل قريبة للغاية من الشارع بحيث لو ألقت الزوجة بنفسها منها لتنهي معاناتها مع زوجها، فلن يصيبها شيء وسوف تعود إلى زوجها مبتسمة.