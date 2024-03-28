حَلُم بإخوة اليهود والعرب.. وفاة العازف الجزائري موريس المديوني

"حلم الإخوة بين اليهود والعرب"

وقال دوني كونيو، وهو موسيقي وعازف بيانو فرنسي التقى بالمديوني عند تسجيل ألبوم "وهران-وهران" لفرانس برس، "انبهرت، عندما سمعته وهو يعزف عندما كان عمره 83 عامًا، ولم يرتكب أي خطأ في عزفه".

وقال المغني خالد، أحد أشهر نجوم الراي، إن موريس المديوني يمثل "زمنًا لم تكن فيه حرب بين اليهود والعرب، وكنّا نلتقي خلاله لنتشارك ونصنع الموسيقى".

وكان المديوني يكرر، في مقابلاته الأخيرة، إنه يحلم بـ"إعادة الإخوّة بين اليهود والعرب".

وكرّس هذه الحالة داخل "إل غوستو" El Gusto، وهي مجموعة موسيقيين يهود ومسلمين مخضرمين من الجزائر، جُمع شملهم، أخيرًا، بعد أن فرّقتهم الأحداث التاريخية المضطربة. ويتتبع فيلم وثائقي صدر العام 2012، من إخراج صافيناز بوصبايا، مسيرة هذه المجموعة.

سبب انتقاله إلى إسرائيل

استقر موريس المديوني في إسرائيل في نهاية حياته، بعد محاولة أولى فاشلة في العام 1961.

وقال في تصريحات سابقة لصحيفة لوموند الفرنسية: "كانت الجزائر مشتعلة بالنار والدماء. كنت خائفًا على أطفالي ونفسي.. ولم أرغب في المجيء إلى فرنسا لأننا كنا نخشى أن تندلع حرب أهلية هناك.. لكنني لم أتمكن من التأقلم في إسرائيل حينها".

وفي العام 1962، وصل إلى باريس، ولكن بسبب مناخها المتقلب، اختار العيش في مدينة مرسيليا الساحلية في العام 1967. وقال آنذاك: "أردت أن أقترب أكثر من مناخ البحر الأبيض المتوسط الذي كنتُ معتادًا عليه.. افتتحت مشروعًا لبيع الملابس الرجالية مع أخي الأكبر".

وكانت الخياطة المهنة التي تدرّب عليها ومارسها بانتظام طوال حياته، إلى جانب العزف على البيانو الذي بدأه في سن التاسعة.