بلقيس تهاجم "روتانا": هناك محاولات لقمعي فنياً‎

هاجمت الفنانة بلقيس شركة "روتانا" بعد حذف "الميدلي" الخاص بها، مؤكدة أن كافة أغانيها من إنتاجها الخاص، وأنها تتعرّض لمحاولات لقمعها فنياً.

وقالت "بلقيس" عبر صفحتها على موقع " إكس" في بيان مطول: طبعًا ‎ميدلي بلقيس الجزء الأول رأيته منتشرًا جدًا، ولآخر لحظة كان فيه تصاعد مستمر في التريند ‎السعودي، وكان محققًا مشاهدات ممتازة على الرغم من أنه فيديو تتجاوز مدته 12 دقيقة، وفجأة شركة روتانا قامت بحذف الفيديو كليًا، بسبب 3 أغنيات من ألبومي "مجنون" و"زي ما أنا"، وهم (مجنون/هذا منو/ أمبيه) رغم أنهم كوفرز، وتوزيع جديد، وفي النهاية أغنياتي التي انشهرت باسمي، وحققت لي شهرتي في بداياتي".

وأضافت بلقيس: "بس معلومة لكم من كواليس سنين من الجهد والاجتهاد، أقسم بالله العلي العظيم أن جميع ألبوماتي وكليباتي، دون استثناء، هي من إنتاجي الخاص، وجيبي الخاص، وجهدي الخاص، وتعبي وشقاي، والنجاح إللي حققته الأغاني والألبومات هو ثمرة سهر، وجد، واجتهاد، واضطررت - آسفة - للتنازل عن ألبومين هما "مجنون" و"زي ما أنا"، وأرجع أكرر إنتاجي، ومالي الخاص اضطُررت أن أتنازل عن حقوقهما الاثنين، كأني أعطيت كِليَتَيْ الاثنتين من أجل تسوية انتهاء التعاقد مع روتانا لأسباب ما راح أذكرها الآن.. بعد حذف الفيديو اضطُررنا للتواصل مع الشركة من أجل إيجاد حل لإعادة نشر الميدلي، لكن دون جدوى".

وتابعت: "‏لذلك هناك اقتراح بإزالة الأغاني الثلاث من الميدلي، وإعادة نشره من أول وجديد، لأنه لا يوجد مستحيل في قاموسي، وطبعًا الفانز عندهم الأغاني المحذوفة، ونشروها على كل التطبيقات منذ أيام، وأشوف كل الفيديوهات إللي قصّوها من الميدلي راحت فايرل.. بنرجع الميدلي خلال ساعات ولا يأس أو مستحيل، وراح أكمل".

وختمت بلقيس قائلة: ‏"معلومة مهمة قبل ما أنهي التريند.. خلال 12 عامًا جميع ما سمعتوه أو شفتوه من أغانٍ أو كليبات أو حتى حضور مسرحي في جميع البلدان هي تفاصيل من تعبي وجهدي الشخصي دون أي مساعدات خارجية، وطول المسيرة هذه كنت "one man show"، ولا أبحث عن تعاطف أو تقدير، بس نفسي تستحق التقدير، الآن، في ظل أي محاولات لقمعي فنيًا".