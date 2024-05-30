سرقة سيف "سيمون بوليفارد" في مصر تثير جدلا.. ومصدر يكشف التفاصيل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتمثال "سيمون بوليفارد" الموجود في ميدان يحمل نفس الاسم في العاصمة المصرية القاهرة، دون سيفه الشهير، لافتين إلى أنه تمت سرقة السيف.

ونفى مراسل "إرم نيوز" في مصر الواقعة بعد معاينته التمثال الموجود بجوار ميدان التحرير - أحد أشهر ميادين القاهرة-، مشيرًا إلى أن السيف ما زال موجودًا، ولم تتم سرقته كما هو متداول.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن لجنة من الآثار مصحوبة برجال من الأمن تفقدوا التمثال للتأكد من صحة الأنباء المتداولة، ليجدوا التمثال كاملاً دون نقصان، مما يشير إلى أن الصور المتداولة تمت صناعتها عن طريق برنامج تعديل الصور "فوتو شوب".

ومن جانبها، تكثف وزارة الداخلية جهودها للكشف عن مروجي هذه الشائعة التي سببت بلبلة في الشارع المصري خلال الساعات الماضية.

