في ذكرى ميلاده.. هل قدم الشاعر أحمد فؤاد نجم نموذجًا سيئًا للأبوة؟

تربع أحمد فؤاد نجم على عرش ما يعرف بـ"شعرالاحتجاج السياسي"، بسبب قصائده المشاغبة التي لاقت شعبية كبرى وصارت تجسد صوت المعارضة في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كما أصبحت من عيون شعر العامية في مصر عمومًا مثل: "جيفارا مات" و"بقرة حاحا" و"شيد قصورك".

وحفر نجم اسمه في تاريخ الشعر الوطني بالعديد من قصائده، مثل: "يعيش أهل بلدي" و"كلمتين يا مصر" و"مصر يا أماه يا بهية"، التي يقول فيها: "مصر يا أماه يا بهية / يا أم طرحة وجلابية / الزمن شاب وانتي شابة / هو رايح وانتي جاية / تضحكي للصبح يصبح / بعد ليلة ومغربية".

وأثار الشاعر، الذي تحل ذكرى ميلاده في الـ22 من مايو من كل عام والمولود 1929، الكثير من الجدل بسبب غرابة حياته التي تنتمي إلى نمط "الصعلكة" وعدم الاستقرار و"البوهيمية" رغم زواجه ثلاث مرات ودخوله السجن مرات عديدة وتصريحاته التي تغرد دائمًا خارج السرب، حتى أنه لقّب بـ"الفاجومي" أي الشخص المندفع الذي لا يهاب العواقب.

ويضاف إلى تلك التركة الثقيلة من الجدل والمواقف غير الاعتيادية علامة استفهام كبرى حول تجربته كأب وإذا ما كان حنونًا مراعيًا وملتزمًا في هذا السياق أم كان على العكس. وتكشف الكاتبة نوارة أحمد فؤاد نجم في كتابها "وأنت السبب يابا – الفاجومي وأنا"، الصادر في القاهرة عن دار "الكرمة" العام الماضي عن جانب خفي في هذا الإطار يتم طرحه للعلن للمرة الأولى.

وتؤكد "نوارة" ابنة نجم من زوجته الكاتبة الكبيرة صافي ناز كاظم، أنها لم تشعر بالحب والاحتواء والاهتمام بالقدر من جانب والدها الشاعر، الذي أقام الدنيا وشغل الناس حتى أنها كانت تغلق عليها غرفة مكتبها وتسترجع مشاهد من طفولتها وتطرح على والدها الراحل من خلال صورته العديد من الأسئلة التي بقيت دون إجابة، مثل لماذا لم تشعر بحبه لها؟، ولماذا يحدث هذا معها؟، وما السبب في أن تختارها الأقدار لتعيش تلك التجربة الأليمة؟.

وأوضحت أن تأليف الكتاب جاء بمثابة قرار صعب لمواجهة "الجروح والآلام" النفسية المتراكمة بداخلها من خلال إعادة طرح الأسئلة واستعادة الماضي، مشيرة إلى أنها حين انتهت من الكتاب شعرت بالراحة النفسية وأدركت العديد من الحقائق التي كانت غائبة عنها مثل عشق والدها لها، مرجعة عدم اهتمامه بأنه لم يكن منظمًا في وقته أو حياته ولم يبذل الجهد الكافي لتجسيد مشاعره على أرض الواقع.

وكشفت في تصريحات تلفزيونية، أنها زارت والدها في قبره وقدمت له اعتذارًا بعد أن كانت تشعر سابقًا أنه هو المدين لها باعتذار.

وروت أنها في واحدة من المرات القليلة النادرة التي واجهت والدها في حياته بعتابها له وكيف أنه السبب في كثير من الأشياء المؤلمة التي حدثت لها وكررت عبارة "أنت السبب يابا"، استلهم جملتها في أغنية تتر البداية الذي كتبه لمسلسل "حضرة المتهم أبي"، عام 2006، بطولة نور الشريف، والذي غناه مدحت صالح ويقول مطلعه: "نازل وانا ماشى ع الشوك برجليا / وانت السبب يابا ياللى خليت بيا / لا فرشت لي بستان / ولا حتى بر أمان / أعيش عليه إنسان / والدنيا في إيديا".

وجاء في تتر أغنية النهاية من نفس المسلسل كلمات مختلفة كأنها اعتذار من أحمد فؤاد نجم لابنته نوارة، حيث تقول: حقك على عيني / يا ابني يا نورعيني / لجل الوفا بديني / لك عندي بعض كلام / أنا كنت وحداني والدنيا وخداني / عايز ونيس تاني يقاسمني في الأحلام / غريب وأنا في بلدي / جبتك تكون سندي / انصفني يا ولدي / اصبر على الأيام".