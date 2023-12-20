إعلامي فرنسي بارز يواجه اتهامات من 40 امرأة بالتحرش

يواجه مقدم نشرات الأخبار الفرنسي السابق باتريك بوافر دارفور، اتهامات من 40 امرأة على الأقل باغتصابهن أو الاعتداء عليهنّ أو التحرش الجنسي بهنّ، في قضية تثير جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية الفرنسية.

وصدر في حق النجم التلفزيوني السابق، قرار اتهامي في الدعوى المرفوعة من الكاتبة فلورانس بورسيل إحدى النساء المشتكيات.

ورحّب عدد من هؤلاء النساء بهذا القرار الذي أصدره قضاة التحقيق، وهو الوحيد إلى الآن في حق نجم محطة "تي إف1" البالغ 76 عاماً.

وأوضحت النيابة العامة أن باتريك بوافر دارفور أُعطيَ كذلك في واقعة أخرى أوردتها المدعية، وضعية "شاهد يتمتع بالمساعدة" وهي بحسب النظام الحقوقي الفرنسي وسيطة بين صفتي الشاهد والمتهم. وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه الواقعة التي تعود إلى العام 2004 مشمولة بمرور الزمن.