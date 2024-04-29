الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يفوز بـ"البوكر" عن رواية "قناع بلون السماء"

فازت رواية "قناع بلون السماء" للروائي الفلسطيني الأسير في السجون الإسرائيلية باسم خندقجي بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر"، في دورتها السابعة عشرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد.

وخندقجي روائي فلسطيني وُلد في مدينة نابلس في 1983، ودرس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية، وكتب القصص القصيرة حتى اعتقاله، في 2004، حين كان يبلغ من العمر 21 عامًا.

أكمل "خندقجي" تعليمه الجامعي من داخل السجن عن طريق الانتساب إلى جامعة القدس، حيث كانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين 133 رواية ترشحت للجائزة لهذه الدورة باعتبارها أفضل رواية نُشرت، بين تموز/يوليو 2022 وحزيران/يونيو 2023، وتسلمت الجائزة بالإنابة عن الكاتب ناشرة الرواية صاحبة دار الآداب رنا إدريس.

والقناع في الرواية الفائزة هو إشارة إلى "الهوية الزرقاء" التي يجدها نور، وهو عالم آثار مقيم بمخيم في رام الله، في جيب معطف قديم، صاحبها إسرائيلي، فيرتدي نور هذا القناع، وهكذا تبدأ رحلة الرواية السردية.