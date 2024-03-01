مثل البشر.. الأفيال الآسيوية "تبكي بصخب" قبل دفن صغارها النافقة

تدفن الأفيال الآسيوية صغارها النافقة وتبكيها بصوت مرتفع، وفق ما بيّنت دراسة أجراها علماء هنود تناولت سلوك الأفيال المشابه لكيفية رثاء البشر أحباءهم المتوفين.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد رصد الباحثون خمسة مواقع في شمال البنغال الهندية دفنت فيها الأفيال كل مرة فيلاً صغيراً بين 2022 و2023، بحسب الدراسة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة "جورنال أوف ثريتيند تاكسا".

ونفقت الأفيال الصغيرة الخمسة التي تراوحت أعمارها بين ثلاثة أشهر وسنة؛ بسبب معاناتها فشلاً في أعضائها.