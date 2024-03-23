"كسر عضم -السراديب".. مسلسل يدور في حلقة مفرغة

رغم إعلان شركة "كلاكيت" المنتجة لمسلسل "كسر عضم - السراديب" بأن هذا العمل ليس جزءاً ثانياً وإنما استمرار لسلسلة، إلا أن الحلقات العشرة الأولى لم تكسب الرهان في تجاوز الجزء الأول، لا على صعيد الحكاية التي كتبها رفعت الخطيب وهلال الأحمد، ولا حتى على مستوى الإخراج لكنان إسكندراني، بالرغم من وجود أسماء كبيرة في التمثيل، لكنها وحدها لم تكن كافية لإحداث الفرق.

السيناريو يدور في حلقة مفرغة، وما زال اتكاؤه على موضوعة القبضة الأمنية ومستتبعاتها من كم الأفواه وتصفية الحسابات والرشوة في محاولة للتشبيك مع الجزء الأول، ولا تعتبر إضافات خطيرة التطرق لمواضيع سياسية كتفريغ البلد من الشباب، والسخرية من الواقع المعيشي في سوريا، خاصةً أن تلك المواضيع كانت تُطرح بطريقة مباشرة وأقرب ما تكون إلى الفجاجة.

استسهال في تضمين الرسائل، وحوارات رغم أنها تنبع من الهم العام، لكنها منقولة بحَرْفيّتها مما يتكلمه أي سوريين مع بعضهما، عن انقطاع التيار الكهربائي وندرة المياه وغلاء الأسعار وغير ذلك، بحيث أنها لم تتمكن من خلق تعاطف درامي مع الشخصيات، بل جاء تكرارها نافلاً لتقريريتها وابتعادها عن روح دراما تُريد أن تقول شيئاً جديداً.

ومثل ذلك حصل مع التنظيرات عن حب الوطن والولاء التي يحفظها المواطن السوري عن ظهر قلب، وليس بحاجة الدراما لأن تعيدها على مسامعه، إذ ملَّ من دروس الوطنية الجوفاء التي لا تُقدِّم ولا تؤخِّر، لاسيما أنها تصدر من شخصيات أمنية غير محببة أساساً من قبل الناس العاديين.