أغرق المنازل وأحدث إصابات بين السكان.. انهيار جسر بالإسماعيلية‎

وأغلقت مديرية الري مصدر المياه الذي تسبب في انهيار جانب الترعة، وتصريفها من الفتحات الجانبية، مستعينين بأطنان من أحجار الرصف والعديد من المعدات الثقيلة لبناء الجزء المنهار من الجسر لمنع وصول المياه إلى باقي المنازل.

ودفعت الحماية المدنية بالعديد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفى إن استدعت حالتهم.

وكشف مصدر من الإسعاف لـ "إرم نيوز" أنه لا توجد أي خسائر بشرية، فقط إصابات لعدة أفراد.

من جانبه، وجه محافظ الإسماعيلية وزارة التضامن لرصد الأسر المتضررة من انهيار الجسر، وتوجيه كافة سبل الدعم لهم.