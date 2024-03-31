أغرق المنازل وأحدث إصابات بين السكان.. انهيار جسر بالإسماعيلية
شهدت قرية "عين غصين" التابعة لمحافظة الإسماعيلية بمصر، ظهر الأحد، انهيارا جزئيا لأحد جوانب ترعة السويس، ما أسفر عن غرق أراضٍ زراعية وعدد من المنازل وإصابة عدد من السكان.
وبدأت الأحداث بتلقي مديرية أمن الإسماعيلية بلاغا يفيد بانهيار جسر ترعة السويس بالمحافظة، لتنتقل على الفور قوة أمنية ووفد من مديرية الري بالمحافظة إلى مكان الحادث، حيث قاموا بإخلاء سكان المنازل الأكثر تضررا ونقلهم إلى مكان آمن بعيد عن المياه.
وأغلقت مديرية الري مصدر المياه الذي تسبب في انهيار جانب الترعة، وتصريفها من الفتحات الجانبية، مستعينين بأطنان من أحجار الرصف والعديد من المعدات الثقيلة لبناء الجزء المنهار من الجسر لمنع وصول المياه إلى باقي المنازل.
ودفعت الحماية المدنية بالعديد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفى إن استدعت حالتهم.
وكشف مصدر من الإسعاف لـ "إرم نيوز" أنه لا توجد أي خسائر بشرية، فقط إصابات لعدة أفراد.
من جانبه، وجه محافظ الإسماعيلية وزارة التضامن لرصد الأسر المتضررة من انهيار الجسر، وتوجيه كافة سبل الدعم لهم.