هل سقط "نيو بطوطة" المغربي في قبضة عصابات ميانمار؟
تثور تكهنات خلال الساعات الأخيرة بسقوط اليوتيوبر المغربي آدم توفيق المعروف بلقب "نيو بطوطة" في قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار.
وخرج والد اليوتيوبر المغربي لنفي فرضية سقوط نجله في شباك عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار أو في دولة آسيوية أخرى مجاورة.
ورجّح الأب فرضية أن يكون ابنه المفقود آدم قد أضاع هاتفه المتحرك، أو تاه في منطقة نائية، وسط غياب لتغطية شبكات الهواتف المتحركة.
وأفاد الأب بأنه ابنه كان يمتلك محلاً لبيع البيتزا، ولكن بسبب أزمة كورونا توقف المشروع، ما دفعه للعمل في إحدى منصات التجارة الرقمية.
وخاض "نيو بطوطة" تجربة اكتشاف العالم من خلال السفر للخارج وبث محتواه عبر يوتيوب، للتعريف بالمناطق السياحية عبر العالم.
وخلال تواجده في فيتنام، في مايو/ أيار، أطلق "نيو بطوطة" في آخر مقطع نشره، تحذيرات من عصابات الاتجار الدولي بالبشر في ميانمار.