هل سقط "نيو بطوطة" المغربي في قبضة عصابات ميانمار؟

وأفاد الأب بأنه ابنه كان يمتلك محلاً لبيع البيتزا، ولكن بسبب أزمة كورونا توقف المشروع، ما دفعه للعمل في إحدى منصات التجارة الرقمية.

وخاض "نيو بطوطة" تجربة اكتشاف العالم من خلال السفر للخارج وبث محتواه عبر يوتيوب، للتعريف بالمناطق السياحية عبر العالم.

وخلال تواجده في فيتنام، في مايو/ أيار، أطلق "نيو بطوطة" في آخر مقطع نشره، تحذيرات من عصابات الاتجار الدولي بالبشر في ميانمار.