مصر.. تحديد موعد الحكم بقضية "اليوتيوبر حمدي" وزوجته

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، حجز محاكمة "اليوتيوبر" حمدي وزوجته وفاء، بتهمة الاتجار بالعملة المشفرة، والتعدي على قيم الأسرة المصرية لجلسة الـ14من يوليو/ تموز المقبل للحكم. وفق موقع "مصراوي".

وكانت المحكمة الاقتصادية حدَّدت يوم السبت الـ8 من يونيو/حزيران، موعدًا لأولى جلسات المحاكمة لهما، إضافة إلى متهمين آخرين.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة، أنه "في غضون عامي 2021 و2022، في دائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات".