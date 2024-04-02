طارد ضحاياه وقت الإفطار في القاهرة.. سقوط "متحرش العتبة"

ألقت السلطات المصرية القبض على شاب متهم بارتكاب جريمة تحرش جنسي بحق سيدات وفتيات في نطاق محطة مترو حي "العتبة" الشعبي في القاهرة، والمعروفة بزحمتها الشديدة.

وتلقت وحدة الشرطة بمقر محطة المترو بلاغا من إحدى الفتيات بحق المتحرش تتهمه فيه بارتكاب إيحاءت جنسية بحقها باستخدام يديه، فضلا عن التلفظ بكلمات خارجة، ومحاولة الاحتكاك الجسدي بها.

وعلى الفور، قامت السلطات بتفريغ الكاميرات حيث تم التعرف بسهولة على المشكو في حقه ليتبين أن الفتاة ليست الضحية الوحيدة، وإنما سبقتها أخريات اعتاد التحرش بهن قبيل وقت الإفطار مستغلا حالة الزحام الشديد التي تشهدها خطوط المواصلات في القاهرة في هذا التوقيت، فضلا عن أجواء عدم التركيز والتعجل التي يكون عليها الجميع قبيل انطلاق أذان المغرب.

وتبين أن المتهم شاب يبلغ من العمر 28 عاما ومن أبناء محافظة القليوبية، وتم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.