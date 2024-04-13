بعد سنوات.. أصالة تكشف سر خلع أحذيتها على المسرح (فيديو)

كشفت الفنانة السورية أصالة السر وراء تفضيلها الغناء على المسرح أو التسجيل داخل الاستوديو، دون ارتداء حذاء، مشيرة إلى أنها أحبت شعور المزيكا من قدمها.

وأضافت أصالة خلال حلقة مواطنها سامر المصري ببرنامج "بودكاست بيج تايم"، الذي تقدمه بمشاركة الإعلامي عمرو أديب: "أول مرة كنت دايخة وقلت يا أختصر حفلتي وأرجع يا إما أخلع الحذاء وأكمل، خلعت الحذاء وانبسط كتير وكملت فقرتي".

وحول السر في غنائها دون حذاء قالت "وانا بغني في الأستوديو بكون حافية لتسهيل حركة جسمي، ولقيت أدائي أعلى بكتير، أنا دائما أتحرك وأنا بغني، أحرك أكتافي وقدماي وجسدي، وبشعر أن الناس لا تلاحظ هذه الحركة، لأنها تكون بسيطة، وصرت أشعر بإيقاع الموسيقى من قدمي فأشعر بشعور جميل".

وتابعت أصالة "أنا مرة جربت ألبس جوارب ما حسيت نفس الجمال والغناء بدون حذاء وحافية، بعدين صرت أخلع الحذاء في أغلب الأوقات، وفي مرة عملت لقاء بدون حذاء".

وأعجب سامر المصري بفكرة أصالة وخلعها الحذاء أثناء الغناء، مشيرا إلى أنه يفكر في التمثيل حافي القدمين حتى يجرب هذا الإحساس، لترد أصالة قائلة: "جرب الإحساس، هو إحساس غير عادي، بشعر بالتحرر كثيرا"، وطالبت عمرو أديب بأن يجرب هذا الإحساس وذلك بتقديم حلقة من البرنامج دون حذاء.