سارة العتيبي ومها الرويلي.. انضمام أول امرأتين لجمعية ملاك الإبل في السعودية

أصبحت سارة العتيبي ومها الرويلي، أول امرأتين في السعودية، تنضمان لعضوية جمعية ملّاك الإبل في المملكة التي يتطور فيها قطاع الإبل بشكل كبير مع تزايد المنافسات والمهرجانات الخاصة بهذا القطاع.

وقال رئيس جمعية ملّاك الإبل، عبدالله العودة، وهو مالك إبل معروف في السعودية، السبت، إن مواطنتيه مها بنت قادم الرويلي وساره بنت نايف العتيبي، انضمتا لعضوية جمعية ملّاك الابل.