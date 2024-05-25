السعودية.. فيديو صادم لسيارة انشغل صاحبها بكتابة 3 كلمات على "واتساب"

ويقول صاحب السيارة، إنه بعد يوم من الحادث، لا يزال غير مصدق لما حدث، وكأن ما جرى له حلم وليس حقيقة، مبينًا أن ما يتذكره فقط هو كتابة جملة من ثلاث كلمات على تطبيق "واتس أب"، قبل أن يصطدم بشاحنة.

وأضاف أنه قرر نشر الفيديو وتفاصيل الحادث بهدف توعية السائقين من خطورة استخدام الهواتف خلال القيادة، مشيرًا إلى أنه أكثر الناس حاجة للاستفادة من هذا الفيديو.

ووجد الفيديو تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط شكاوى وانتقادات كثير من المدونين لما يصادفونه في الطرقات من سائقين منشغلين بهواتفهم خلال القيادة.

وكتب أحد المدونين في موقع "إكس" معلقاً على الفيديو: ".. والله للأسف مازال البعض ينشغل بالجوال وهو يسوق السيارة. مادري متى يتعظون، ولما تنصحه يتهاوش معاك..".

وقال آخر في السياق ذاته: "يا كثر الي اشوفهم ماسكين الجوال وهم يسوقون ولا معتبرين أي اعتبار للطريق ولا حتى للسيارات".

وعلق مدون ثالث: "والله العظيم نشوف بلاوي في الشوارع".