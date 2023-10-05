تقرير صادم: تزايد حالات العنف الجنسي "المميت" في إسبانيا

كشفت تقارير إسبانية حديثة عن تزايد حالات العنف الجنسي المميت في البلاد منذ بداية العام الجاري، لدرجة سببت صدمة واسعة في المجتمع.

وذكرت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية في تقرير لها أن عدد ضحايا العنف الجنسي المميت ارتفع إلى 50 حالة منذ بداية عام 2023.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك العدد تزايد على الرغم أيضًا من زيادة عدد الأساور الإلكترونية التي تم تثبيتها على المعتدين بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن الأرقام التي صدرت عن الشرطة الإسبانية تُظهر أن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي كان أسوأ شهر على الإطلاق في عام 2023، حيث تم تسجيل أعلى عدد حالات للعنف الجنسي في عشر السنوات الماضية.

ودفع ذلك الوضع وزارة المساواة في إسبانيا إلى عقد لجنة الأزمات السادسة لمكافحة العنف بين الجنسين والخامسة في عام 2023.