مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة "قتيلة السيلفي"

كشفت والدة المجني عليها المصرية زينب، تفاصيل جديدة "صادمة" حول واقعة قيام زوجها بذبحها في محافظة الدقهلية، والتقاط صور "سيلفي" مع الجثة وإرسالها لأهلها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قتيلة السيلفي".

وقالت والدة القتيلة، في تصريحات تلفزيونية، إن الجاني كان دائم التعدي على زوجته بسبب غيرته عليها ولكنها كانت تصبر على ما يفعله حتى تستطيع تربية بناتها الثلاث.

وأشارت إلى أنه في مكالمة بينها وبين قاتل ابنتها، أخبرها بطريقة غير مباشرة في الساعات الأخيرة التي سبقت الجريمة، أنه سيقدم على فعلته بعدما قال لها: "أنا بكرة عامل دبيحة يا حماتي وعازم البلد كلها".

وقالت إنه في اليوم التالي على مرور تلك المكالمة، حضرت إليها جارتها وأخبرتها بمقتل ابنتها على يد زوجها، مشيرة إلى أنها لم ترَ الصور التي أرسلها القاتل على هاتف والدها.

وأضافت الأم باكية، أنها عند تلقيها الخبر الصادم ذهبت مسرعة إلى منزل ابنتها وحاولت الصعود إلا أن الأهالي منعوها، وأنها فوجئت في مشرحة المستشفى أن ابنتها ضربت بعدة طعنات في جسدها.