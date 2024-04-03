رحيل صامت ومؤثر للفنانة السعودية الشابة شوق أيمن

وجاء الإعلان عن وفاة شوق عبر الفنان عيسى بن صالح، وهو مغن سعودي صاعد، حيث نشر تغريدة صادمة قال فيها: "انتقلت الى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي ايدول #شوق_ايمن الله يرحمها ويغفر لها يارب.. دعواتكم لها".

كما شارك صالح رابطاً في منصة "إحسان" الرسمية للأعمال الخيرية، بهدف جمع تبرعات لعمل خيري عن روح الفنانة الراحلة.

ووجدت تلك الدعوة استجابة بالفعل، حيث تم جمع أكثر من 17 ألف ريال حتى ساعة إعداد هذا التقرير، بينما تستهدف الدعوة جمع مئة ألف ريال.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الفنانة الراحلة في الـ 22 من عمرها، دون أن تتوفر معلومات عن حياتها الشخصية، وما إذا كانت متزوجة.

وغابت الفنانة الراحلة عن الأضواء منذ مغادرتها الأدوار الأولى لبرنامج "سعودي آيدول"، مطلع العام الماضي، قبل الإعلان عن وفاتها المفاجئ.