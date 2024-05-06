فيلم نادر لـ"عمر الشريف" في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

كشف السيناريست محمد الباسوسي مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثانية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024، عن برنامج سينمائي خاص يتم من خلاله عرض عدد من كنوز السينما المصرية، وذلك للمرة الأولى ضمن مهرجان سنوي.

وبحسب وصف الباسوسي، فإن ذلك "سيتيح لجمهور الشباب فرصة مشاهدة الأعمال النادرة لكبار المخرجين من خريجي المعهد العالي للسينما، والتعرف على إبداعاتهم في مراحل البدايات، وتحديداً أثناء دراستهم الأكاديمية".

ومن ضمن الأفلام النادرة التي يعرضها المهرجان فيلم "القارب" للمخرج "هاني لاشين"، وفيه تعاون لأول مرة مع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، وكان ذلك عام 1980 بعد تخرج لاشين من المعهد العالي للسينما بأربعة أعوام، كما يعرض ضمن التظاهرة الخاصة فيلم "مع مرتبة الشرف" وهو مشروع تخرُّج لاشين.

وضمن بيان لمهرجان الغردقة يستعيد "هاني لاشين" ذكرياته مع فيلم القارب بالقول: "كنت أجهز لفيلمي القارب الذي تناولت فيه الدور الذي لعبه المصريون في إكتشاف هذه الوسيلة المائية المهمة، والتي كانت نتيجة وجود نهر النيل العظيم، وكان الفنان الكبير عمر الشريف عائداً لتوه من المغترب، وقررت وأنا شاب في مقتبل العمر أن أطرق البيوت من أبوابها، فذهبت إليه ووجدت منه كل ترحاب وتشجيع وحماس للمشاركة في العمل".

ويضيف: "في أول أيام التصوير ذهبت إلى موقع التصوير وعرفت وقتها سر عالمية عمر الشريف التي لم تأت من فراغ، حيث فوجئت به في الأستوديو قبل موعد التصوير المحدد بساعتين، وبعد انتهائنا من التصوير، شاهد الفيلم وأشاد به، وهو ما كان سبباً في حماسه لنتعاون سويًّا في أفلام أخرى وكان فيلمي "أيوب" و"الأراجوز".

وأعرب لاشين عن سعادته بعرض فيلميه "مع مرتبة الشرف" و"القارب" في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، ونوَّه بأن عرض الأعمال الأولى للمخرجين "فرصة حقيقية لكل سينمائي شاب كي يتعرف على أفكار ورؤى أجيال سينمائية سبقته"، خاصة وأن هذه الأعمال تكشف إلى حد كبير عن موهبة صاحبها وتحدد خريطة مشواره ومستقبله الفني.

