صور مرعبة.. العثور على امرأة مفقودة في بطن ثعبان عملاق
فاجأت حادثة مروعة سكان قرية كاليمبانج في إندونيسيا، إذ عُثِر على امرأة مفقودة منذ يومين، داخل أحشاء ثعبان عملاق بعد أن ابتلعها بشكلٍ كاملٍ.
وقد اختفت فريدة، البالغة من العمر 50 عامًا، وهي أم لأربعة أطفال، في أثناء سيرها في الغابات لبيع الطعام في سوق محلي بالقرب من منزلها في قرية كاليمبانج في إندونيسيا في 6 يونيو.
وشعر زوجها، نوني (55 عامًا)، بالقلق عندما لم تعد إلى المنزل في الليل، وبدأ السكان المحليون في البحث عنها.
في اليوم التالي، اكتشف السكان ثعبانًا ضخمًا يبلغ طوله 20 قدمًا متمددًا بين الشجيرات، مع انتفاخ كبير في بطنه، وبعد الشكوك في أن الأمور قد تصل إلى أبعد من ذلك، قام الزوج وبعض القرويين بفتح بطن الثعبان.
وكانت فريدة داخل بطن الثعبان، وبعد استخراجها، نُقِلَت للدفن في منطقة بيتو رياوا في منطقة سيدراب، مقاطعة سولاويزي الجنوبية.
قال نوني: "أنا متأسف للغاية لما حدث لزوجتي، أشعر بالحزن الشديد لهذا الفقدان".
وأضاف سواردي روسي، رئيس قرية كاليمبانج: "لقد كانت هذه حادثة مروعة لم نشهدها من قبل في قريتنا، يجب أن يكون الجميع متيقظين وحذرين عندما يتجولون في الغابات".