صور مرعبة.. العثور على امرأة مفقودة في بطن ثعبان عملاق

فاجأت حادثة مروعة سكان قرية كاليمبانج في إندونيسيا، إذ عُثِر على امرأة مفقودة منذ يومين، داخل أحشاء ثعبان عملاق بعد أن ابتلعها بشكلٍ كاملٍ.

وقد اختفت فريدة، البالغة من العمر 50 عامًا، وهي أم لأربعة أطفال، في أثناء سيرها في الغابات لبيع الطعام في سوق محلي بالقرب من منزلها في قرية كاليمبانج في إندونيسيا في 6 يونيو.