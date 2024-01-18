دراسة: صفيحة جرينلاند الجليدية تقلصت على مدى 4 عقود‎

كشفت دراسة منشورة في دورية "نيتشر" العلمية اليوم الأربعاء أن صفيحة جرينلاند الجليدية فقدت 5091 كيلومترا مربعا من مساحتها بين عامي 1985 و2022، وذلك في أول تقدير كامل لمساحة الغطاء الجليدي المفقود.

ويعني هذا التقلص فقد كمية من الجليد يبلغ وزنها 1.034 غيغا طن (1.034 تريليون كيلوغرام) نتيجة لانحسار الأنهار الجليدية، مع ذوبان الثلوج أثناء عمليات "انفصال" تحدث عندما تتفكك كتل من الجليد عن الأنهار الجليدية.

وهذه الدراسة أيضا هي الأولى التي تقدم تقديرا كاملا لمقدار الثلوج التي فقدتها جرينلاند بسبب انحسار الأنهار الجليدية على وجه التحديد.

وتشير الدراسة إلى أن التقديرات السابقة للتغيرات التي طرأت على توازن كتلة صفيحة جرينلاند الجليدية أخطأت في حساب هذه الخسائر بالنقصان لما يصل إلى 20 % نظرا لإهمالها انحسار الأنهار الجليدية.

وتعادل مساحة 5091 كيلومترا مربعا المفقودة تقريبا مساحة دولة ترينيداد وتوباجو.