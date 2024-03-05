شبيهة كيت موس تصدم جمهور أسبوع الموضة في باريس (صور)

خدعت عارضة أزياء أطلت على منصة عرض علامة "مارين سيري" الجمهور بشبهها الكبير بعارضة الأزياء الشهيرة كيت موس.

وقال الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الشبه بين العارضتين "لا يصدّق"، مؤكدين أن علامة الأزياء أرادت إسقاط الجمهور بالفخ عمدًا.

وتبين أن شبيهة "موس" هي عارضة بريطانية تدعى "دينيس أونونا" تبلغ من العمر 43 عامًا، وهي أم لطفلين، وتطلق على نفسها "موس المزيفة".

وفي حين أن كيت موس عملت كعارضة أزياء منذ سن المراهقة، إلا أن "دينيس" اقتحمت عالم الموضة منذ 6 سنوات فقط، بعد أن عاشت حياة مليئة بالصعاب والتحديات، بحسب ما أكدته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولدنيس مئات آلاف المتابعين على "إنستغرام"، الذي تستخدمه لبث صورها الشخصية والترويج لبعض المنتجات.