شبيهة كيت موس تصدم جمهور أسبوع الموضة في باريس (صور)
خدعت عارضة أزياء أطلت على منصة عرض علامة "مارين سيري" الجمهور بشبهها الكبير بعارضة الأزياء الشهيرة كيت موس.
وقال الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الشبه بين العارضتين "لا يصدّق"، مؤكدين أن علامة الأزياء أرادت إسقاط الجمهور بالفخ عمدًا.
وتبين أن شبيهة "موس" هي عارضة بريطانية تدعى "دينيس أونونا" تبلغ من العمر 43 عامًا، وهي أم لطفلين، وتطلق على نفسها "موس المزيفة".
وفي حين أن كيت موس عملت كعارضة أزياء منذ سن المراهقة، إلا أن "دينيس" اقتحمت عالم الموضة منذ 6 سنوات فقط، بعد أن عاشت حياة مليئة بالصعاب والتحديات، بحسب ما أكدته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ولدنيس مئات آلاف المتابعين على "إنستغرام"، الذي تستخدمه لبث صورها الشخصية والترويج لبعض المنتجات.
تعنيف وطلاق
وروت دنيس لمتابعيها قصتها، مشيرة إلى أنها تعرضت للتعنيف والضرب من قبل شريكها الأول، والذي أقدم على رميها من السيارة، العام 1998، ما أدى إلى تهشم وجهها بالكامل.
وأكدت "دنيس" أنها خضعت لعدد من عمليات الترميم والتجميل حتى عادت لها ملامحها الطبيعية.
ولاحقًا تزوجت من رجل أمريكي، وانتقلت للعيش في لاس فيغاس، إلا أنها انفصلت عنه، العام 2011، ما أدخلها في حالة اكتئاب اكتسبت على إثرها الكثير من الوزن، قبل أن تقرر المضي قُدمًا وتصبح مصدر إلهام للآخرين من خلال الإشارة إلى تشابهها مع كيت موس.