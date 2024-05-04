جزائري يثير تفاعلا واسعا بإهداء عروسه نجمة في السماء (فيديو)

ويظهر الفيديو العريس، وهو يقدم لزوجته وثيقة تبين أنه اشترى "نجمة في السماء" وكتبها باسمها.

وبحسب صحف جزائرية، فقد راسل العريس وكالة الفضاء الدولية "ناسا" لشراء النجمة، وسجلها باسم زوجته "إيمان" ليقدمها لها كهدية في يوم زفافهما.