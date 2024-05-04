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جزائري يثير تفاعلا واسعا بإهداء عروسه نجمة في السماء (فيديو)
تفاعل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لعريس جزائري أهدى زوجته نجمة في السماء خلال حفل زفافهما.
وقال العريس في الفيديو المصور داخل قاعة احتفالات: "بعدما فكرت مليا في هدية مميزة تليق بمقام العروس، قررت شراء نجمة من نجوم السماء وتسجيلها باسمها".
ويظهر الفيديو العريس، وهو يقدم لزوجته وثيقة تبين أنه اشترى "نجمة في السماء" وكتبها باسمها.
وبحسب صحف جزائرية، فقد راسل العريس وكالة الفضاء الدولية "ناسا" لشراء النجمة، وسجلها باسم زوجته "إيمان" ليقدمها لها كهدية في يوم زفافهما.