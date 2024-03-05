الفوانيس والنجوم تزيّن أحد شوارع فرانكفورت احتفاء برمضان

يعتزم المسلمون في مدينة فرانكفورت الألمانية تزيين شارع "جروس بوكنهايمر" احتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك المرتقب الاثنين المقبل.

وبحسب بلدية فرانكفورت سيتم إضاءة شارع "جروس بوكنهايمر" اعتبارًا من الـ10 من مارس/آذار بالفوانيس وتزيينها بالأهلة والنجوم، وعبارة "رمضان مبارك".

وكتبت رئيسة البلدية نرجس اسكندري غرونبيرغ على البوابة الإلكترونية الرسمية للمدينة، إن إضاءة الشارع في رمضان "سيكون رمزًا ليعيش كافة الناس في سلام".

وقالت غرونبيرغ "إن فرانكفورت تبعث إشارة للسلام والإنسانية ضد الإقصاء والكراهية. هذه أضواء الوحدة ضد معاداة المسلمين والعنصرية ومعاداة السامية".

وأضافت "في وقت الأزمات والحروب ستكون هذه الأضواء بمثابة أمل للناس كافة، فهي تعزز الانسجام في مدننا".