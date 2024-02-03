بعد الـ60.. نصائح للحفاظ على الجلد والشعر

ناقش تقرير لصحيفة "تليغراف" أسباب تراجع قوة الجلد والشعر والأظافر والعضلات والأسنان بعد العقد السادس من العمر، مبينًا المطلوب للمحافظة على سلامتها لفترات أطول.

وقال تقرير الصحيفة البريطانية إن التراجع في الأداء الوظيفي وفي شكل بعض مكونات أجسامنا أمر حقيقي ومتوقع؛ لكن يمكن تأخيره.