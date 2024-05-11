إيران.. مقتل 23 امرأة بداعي الشرف في أقل من شهرين

كشفت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، السبت، عن مقتل ما لا يقل عن 23 امرأة وفتاة، بذريعة جرائم الشرف في أقل من شهرين.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها بأن "ما لا يقل عن 23 امرأة وفتاة قد قُتلن على أيدي "أزواجهن، أو آبائهن، أو أشقائهن، أو خطبائهن السابقين" خلال شهر ونصف الشهر، في الفترة من 20 مارس/ آذار وحتى الرابع من أيار/ مايو من هذا العام.

وأضافت أن "هذه الاحصائيات حصلت عليها من مصادر موثوقة حول جرائم قتل النساء بذريعة الشرف، وربما يكون الواقع أكبر من ذلك".