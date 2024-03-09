إيران.. توقيف شابتين بعد فيديو وثق رقصهما في ساحة عامة

أوقفت السلطات في إيران شابتين، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرهما ترقصان في مكان عام، احتفالا بقرب رأس السنة الفارسية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن وكالة أنباء محلية السبت.

وانتشر خلال الأيام الماضية على نطاق واسع على منصات التواصل، فيديو للشابتين ترقصان قرب ساحة تجريش في شمال طهران، والتي غالبا ما تكون مكتظة بالمشاة والمتسوّقين والتجار.

وأوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنّ "المدعي العام في طهران أمر بتوقيف امرأتين انتهكتا القواعد الاجتماعية من خلال الرقص في تجريش".

وتظهر الشابتان في الفيديو متنكرتين بالزيّ الأحمر لـ"حجي فيروز"، وهو شخصية محببة لدى الإيرانيين في فترة أواخر العام؛ اذ يرتدي العديد منهم زيّه ويقومون بالرقص والغناء في الشوارع والساحات العامة والتقاطعات أو حتى في وسط زحمة السير.

ويحيي الإيرانيون عيد نوروز، أو رأس السنة الجديدة وفق التقويم الهجري الشمسي، في 20 آذار/مارس هذا العام.

وتحظر القوانين الإيرانية، الرقص المختلط أو رقص الإناث بمفردهن، خصوصا في الأماكن العامة.