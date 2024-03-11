بيع لوحة نادرة لفان جوخ بنحو خمسة ملايين دولار

بيعت لوحة نادرة للفنان الهولندي فينست فان جوخ بنحو خمسة ملايين دولار، وفق ما صرح رئيس جاليري "إم إس راو" الشهير في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين.

وقال رئيس الجاليري، إن اللوحة المعروضة في المعرض الأوروبي للفنون الجميلة الذي يستمر حتى الخميس المقبل، في مدينة ماستريخت جنوبي هولندا، بيعت إلى متحف دولة غير أوروبية.

وتحمل اللوحة اسم "رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض"، وقد أنجزها الفنان أثناء إقامته مع والديه في مدينة نوينين، وهي المدينة التي شهدت مولد لوحته الشهيرة "آكلو البطاطا".

وللوحة قيمة تاريخية رمزية قبل قيمتها الفنية؛ فهي من أوائل اللوحات التي أنجزها الفنان العالمي في مسيرته الفنية الاستثنائية.

ويعد فان جوخ أحد أكثر الاسماء في الفن التشكيلي العالمي التي تباع لوحاتهم بأرقام فلكية، كما حدث مع لوحته "الدكتور بول غاشيه" التي لا تزال تحمل الرقم القياسي لأغلى عمل له، رغم بيعها منذ فترة طويلة، وتحديدا في عام 1990، في دار "كريستيز" بـ83 مليون دولار، وهو ما يقارب اليوم 200 مليون دولار.

كما بيعت لوحته "عامل الحقل" بمبلغ 81 مليون دولار في 2017، وقد رسمها في غرفة متواضعة.