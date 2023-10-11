"لوي فويتون" تستعد لعرض مجموعتها الرجالية القادمة في هونغ كونغ

في 30 نوفمبر المقبل، ستكون هونغ كونغ على موعد مع العرض الثاني لأزياء "لوي فويتون" Louis Vuitton الرجالية من تصميم مدير الدار الإبداعي النجم العالمي "فاريل وليامز"، وذلك بعد العرض الأول الذي قدمه بباريس في يونيو الفائت.

وسيُخصَّص العرض لمجموعة منتصف الموسم الرجالية، التي درجت بعض الدور الكبرى على الكشف عنها خارج "أسابيع الموضة".

وأشارت "لوي فويتون" في بيان إلى أن هذا العرض سيكون الأول لها في هونغ كونغ "التي تعود علاقاتها مع الدار إلى أكثر من أربعين عامًا، عندما افتتحت أول متجر لها في إيست تسيم شا تسوي العام 1979".