"لوي فويتون" تستعد لعرض مجموعتها الرجالية القادمة في هونغ كونغ
في 30 نوفمبر المقبل، ستكون هونغ كونغ على موعد مع العرض الثاني لأزياء "لوي فويتون" Louis Vuitton الرجالية من تصميم مدير الدار الإبداعي النجم العالمي "فاريل وليامز"، وذلك بعد العرض الأول الذي قدمه بباريس في يونيو الفائت.
وسيُخصَّص العرض لمجموعة منتصف الموسم الرجالية، التي درجت بعض الدور الكبرى على الكشف عنها خارج "أسابيع الموضة".
وأشارت "لوي فويتون" في بيان إلى أن هذا العرض سيكون الأول لها في هونغ كونغ "التي تعود علاقاتها مع الدار إلى أكثر من أربعين عامًا، عندما افتتحت أول متجر لها في إيست تسيم شا تسوي العام 1979".
وأضاف البيان، أن "لوي فويتون وجدت مصدرًا لا ينضب من الإلهام في الدينامية الثقافية لهذا الأرخبيل. وسيترجم عرض الأزياء هذه الكثافة من خلال الرؤية الفنية لفاريل ويليامز".
وكان عرض "لوي فويتون" الذي أقيم في الهواء الطلق على جسر بون نوف في انطلاق أسبوع الموضة الرجالية في باريس في حزيران/يونيو الفائت، مميزًا بطابعه غير التقليدي، وبالعدد الكبير من المشاهير الذين حضروه، وبما تضمنته تشكيلته من ابتكارات.
الحرية ترف
واعتبر فاريل ويليامز في مقابلة جديدة له مع "بيزنس أوف فاشن" أن "الحرية تَرَف لا يتمتع به الجميع. أحاول أن أروي هذه القصص من خلال تشكيلاتنا وحملاتنا وعروضنا".
وأعرب فاريل عن أسفه لكون ثقافة الهيب هوب التي يجسدها ترتبط بـ"زجاجات الشمبانيا" أو "سيارات السباق".
وشدد على أن سبب انضمامه إلى "لوي فويتون" هو "تعزيز التوسع والنمو، ليس فقط في المبيعات، ولكن أيضًا من وجهة نظر ثقافية".
وتحقق مجموعة "إل في إم إتش" LMVH التي تتبوأ الصدارة عالميًّا في مجال السلع الفاخرة نتائج جيدة جدًا، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 30% في النصف الأول من السنة، ليبلغ نحو 8.5 مليار يورو. أما مبيعات "لوي فويتون"، أبرز ماركات المجموعة، فوصلت إلى 20 مليار يورو العام 2022.