دراسة تربط بين الحنين للماضي والالتزام بالتقاليد

كشفت دراسة جديدة أن التقاليد التي تتراوح من العادات اليومية إلى الاحتفالات السنوية تؤثر بشكل كبير على النسيج النفسي والاجتماعي.

وقال تقرير نشره موقع "psypost"، أن الحنين يعد كمحرك قوي وراء الانخراط في هذه التقاليد، والذي بدوره يثري إدراك الأفراد لمعنى الحياة، لكن الدوافع الأساسية التي تدفع الأفراد إلى اعتماد التقاليد والتأثير اللاحق على حياتهم بقيت مجهولة نسبيًا.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الأبحاث السابقة في كثير من الأحيان على كيفية تحفيز المشاعر السلبية للسلوكيات التقليدية، فإن هذه الدراسة تختلف عن طريق فحص الدور التحفيزي للمشاعر الإيجابية مثل الحنين إلى الماضي في تحفيز المشاركة في هذه التقاليد.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة بكين والمؤلف الرئيس للدراسة، الدكتور تونغلين جيانغ، إن التقاليد تحدد لحظات الحياة وتحافظ على الذكريات العزيزة.

وكشف المسح الأولي المقطعي في الدراسة الأولى عن وجود علاقة إيجابية بين مستويات الحنين والمشاركة في السلوكيات التقليدية بين المشاركين.

واستمر هذا الاتجاه عبر أنواع التقاليد المختلفة؛ مما يشير إلى تأثير الحنين في تعزيز الميل نحو التقاليد، بحسب الدراسة.