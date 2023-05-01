جدل بسبب أحد أكبر المزادات على المجوهرات في التاريخ

ومن المقرر أن يتم توزيع أربعمئة قطعة في الداخل في جنيف في 10 و 12 أيار/مايو، وسيتم عرض الباقي عبر الإنترنت من 3 إلى 15 أيار/مايو ثم في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد تتفوق عملية البيع على الأرقام القياسية السابقة التي سجلتها دار كريستيز، عندما تجاوزت مبيعات العقارات المملوكة للممثلة إليزابيث تايلور في العام 2011 ومجموعة "مهراجا وموغال ماجنيفيسنس" 100 مليون دولار في العام 2019.

وقال رئيس منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط لدى دار كريستيز أنثيا بيرس، "هذه لحظة تاريخية لكريستيز".

ومن بين المقتنيات المعروضة في المزاد، قطع استثنائية من القرن العشرين من صنع كارتييه وهاري وينستون وبويفان وفان كليف أند آربلز، بالإضافة إلى مجموعة مختارة مهمة من اللآلئ وقطع اليشم وإبداعات من صنع دار بولغري من السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

وتوفيت المليارديرة النمساوية في حزيران/يونيو 2022 بعد أيام قليلة من افتتاح متحف خاص في فيينا يعرض مجموعتها الفنية. وبحسب تصنيف مجلة فوربس، بلغت ثروتها 2.9 مليار دولار.

ووُلدت هورتن في العاصمة النمساوية، وعملت في مكتب محاماة بعد أن أكملت دراستها في الكلية الفندقية. وبحسب دار كريستيز، التقت بزوجها المستقبلي أثناء إجازة مع والديها في قرية نمساوية، قبل الزواج منه في العام 1966.

وتوفي هورتن الذي كان يملك أحد أكبر سلاسل المتاجر في ألمانيا، العام 1987 في كروليو بكانتون تيتشينو السويسري، حيث توجد المؤسسة التي تحمل اسمه.

عضو في الحزب النازي

وتصفه المؤسسة بأنه "رجل أعمال يتمتع بإحساس قوي بالمسؤولية المجتمعية"، أطلق "أول متجر ألماني يعتمد على عادات الاستهلاك الأمريكية" في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.