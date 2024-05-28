التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق لدهسه سائق "دليفري"
تحفظت قوات الأمن في مصر على نجل الفنان المصري أحمد رزق، بعد أن أقدم على دهس عامل توصيل طلبات "دليفري" من خلال دراجة بخارية "إسكوتر" كان يقودها، بمنطقة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة.
وتعود تفاصيل الحادثة، إلى ورود بلاغ للشرطة من أحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر عن استقبالها لشخصين مصابين في حادث تصادم، أحدهما أصيب بكسر في الجمجمة، والآخر بكسر في الذراع.
وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، حيثُ تبين أن الذي أصيب بكسر في الذراع هو نجل الفنان أحمد رزق، والآخر هو عامل توصيل طلبات "دليفري".
وكشفت تحريات المباحث بعد سؤال الشهود وتفريغ الكاميرات أن نجل الفنان المصري كان يقود دراجة بخارية "إسكوتر" خاصة به، وكان يسير عكس الاتجاه في أحد الشوارع الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، وتصادم مع عامل "دليفري" كان يقود دراجة بخارية خاصة بالمحل الذي يعمل به، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة.
وقررت قوات الأمن بالتحفظ على المتهم لحين إجراء التحقيقات، كما وجهت الشرطة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب.
ويأتي الحادث بعد أيام من خضوع الفنان أحمد رزق لعملية جراحية قام فيها بتغيير عظام الفك في الجزء تحت الأسنان، ومن المقرر أن يخضع لجراحة أخرى خلال الفترة المقبلة.