التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق لدهسه سائق "دليفري"

تحفظت قوات الأمن في مصر على نجل الفنان المصري أحمد رزق، بعد أن أقدم على دهس عامل توصيل طلبات "دليفري" من خلال دراجة بخارية "إسكوتر" كان يقودها، بمنطقة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى ورود بلاغ للشرطة من أحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر عن استقبالها لشخصين مصابين في حادث تصادم، أحدهما أصيب بكسر في الجمجمة، والآخر بكسر في الذراع.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، حيثُ تبين أن الذي أصيب بكسر في الذراع هو نجل الفنان أحمد رزق، والآخر هو عامل توصيل طلبات "دليفري".