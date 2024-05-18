تجنب تناول هذه الأطعمة خلال السفر بالطائرة

تنصح أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، الدكتورة غالينا شينينا، المسافر على متن الطائرة بعدم تناول أي شيء من الأطعمة التي تقدم خلال الرحلة الجوية، خاصة إذا كان الشخص يعاني مشكلات في الجهاز الهضمي؛ لأنه خلال الرحلة تُبطأ عملية التمعج ما قد يؤدي إلى التقيؤ.

وحددت شينينا بعض الأطعمة الممنوعة على المسافر، وهي"الشوكولاتة والحمضيات والفواكه الغريبة التي لم يسبق له تناولها، والعصائر بما فيها عصير الطماطم أثناء الرحلة؛ لأن لها تأثيرا سلبيا على البنكرياس"، بحسب ما أورده موقع "إيف يو".

لكن الأخصائية سمحت خلال الرحلة بتناول قطعة بسكويت مع كوب شاي، إذ يساعد هذا على رفع مستوى السكر في الدم؛ ما يمنح شعورا بالشبع، واحتساء كوب واحد فقط من القهوة، فكثرتها تحفز إفراز الصفراء؛ ما قد يؤدي إلى الإسهال، كما دعت إلى شرب 200 مليلتر من الماء كل ساعة.