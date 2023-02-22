المماطلة غالبًا ما تخفي مشكلة انفعالية

تأجيل ما يمكنك فِعله اليوم إلى الغد ليس سوءًا مطلقًا، يميل الجميع إلى المماطلة، يتم الوصول إلى الحد الأقصى من التسويف عندما يمنعك هذا "الكسل" من المضي قدمًا في حياتك.

كلنا نماطل، لا بأس طالما أنّ المماطلة ليست شديدة جدًا، وليست متكررة جدًا، ولا تؤذينا.

عندما يبدأ التسويف في أن يصبح مشكلة عليك أن تتصرف، بشرط، بالفعل، أن تميز بين "أنا مَن يعتقد أنني أؤجل" وبين "الآخرون هم الذين يعتقدون ذلك".

ليس لدينا جميعًا نفس العلاقة بالعمل. لكل شخص إيقاعه الخاص. لذلك قد يلومك الآخرون لكونك بطيئًا، ولعدم اتخاذك الإجراءات الكافية، ولكن إذا لم تكن هذه مشكلة بالنسبة لك فأنت بخير.

يمكن أن يكون التسويف نسبيًا. قد يجدك البعض مُساوفًا عندما يكون لديك طريقة مختلفة في التفكير، وأنت موغل في الملاحظة الدقيقة وتحتاج إلى التفكير في الأمور قبل التصرف.